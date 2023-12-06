В парламенте Грузии обратились к НАТО

НАТО должно, по аналогии с Евросоюзом, разработать четкие критерии для стран-участниц, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после встречи с заместителем генерального секретаря Альянса Мирчей Джоаной, передает Day.Az.

"Мы хотим иметь четкие подходы со стороны НАТО к вступлению Грузии. Грузия долгое время выступала в качестве союзного члена НАТО", - заявил спикер парламента, его слова приводит Первый канал Грузинского телевидения.

Папуашвили отметил, что в вопросе безопасности страна уже давно ведет себя как члены альянса, а совместимость армии с вооруженными силами членов НАТО "находится на самом высоком уровне". Также он заявил, что Грузия доходит до стран Альянса и по уровню развития демократических институтов.

По мнению грузинского чиновника, по этим параметрам страна уже готова к решению, которое примет НАТО.

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