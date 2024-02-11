Над базой США в Сирии сбиты шесть беспилотников

По меньшей мере шесть беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами ПВО над американской военной базой вблизи газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По его информации, территорию военного объекта пытались атаковать отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака".

Подробностей о последствиях нападения беспилотников и возможных потерях в рядах американских военнослужащих не приводится.

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