https://news.day.az/world/1636328.html Над базой США в Сирии сбиты шесть беспилотников
Над базой США в Сирии сбиты шесть беспилотников
По меньшей мере шесть беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами ПВО над американской военной базой вблизи газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
По его информации, территорию военного объекта пытались атаковать отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака".
Подробностей о последствиях нападения беспилотников и возможных потерях в рядах американских военнослужащих не приводится.
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