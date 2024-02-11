https://news.day.az/world/1636330.html В США разбился вертолет - выживших нет
В США разбился вертолет - выживших нет
Вертолет Eurocopter EC 130, на борту которого находились шесть человек, разбился в штате Калифорния у города Ниптон недалеко от границы с Невадой.
Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.
По его данным, пока выживших в результате инцидента не обнаружено.
FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование по факту крушения.
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