В США разбился вертолет

Вертолет Eurocopter EC 130, на борту которого находились шесть человек, разбился в штате Калифорния у города Ниптон недалеко от границы с Невадой.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

По его данным, пока выживших в результате инцидента не обнаружено.

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование по факту крушения.

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