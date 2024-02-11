В ЕС TikTok заподозрили в нарушении закона о защите личных данных

Европейская комиссия в ближайшие недели начнет расследование в отношении социальной сети TikTok китайской компании ByteDance. Платформу подозревают в недостаточной защите данных несовершеннолетних пользователей, что нарушает европейский Закон о цифровых услугах (DSA), сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, руководство TikTok еще не получало уведомления от Еврокомиссии и остается в диалоге с властями ЕС. Если ByteDance сочтут виновной в нарушении DSA, компании может грозить штраф.

DSA вступил в силу в 2022 году. Постановление требует, чтобы крупные онлайн-платформы и поисковые системы усилили борьбу с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности.

Постановление устанавливает новые правила модерации контента, конфиденциальности пользователей и прозрачности операций. Любой компании, уличенной в нарушении DSA, грозит штраф в размере до 6% от ее глобального оборота.

В 2023 году платформа TikTok заработала более $10 млрд. Таким образом, сумма возможного взыскания может составить до $600 млн.

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