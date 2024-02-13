Эрдоган о готовности Турции стать посредником в урегулировании конфликта в Газе

Турция готова выступить в роли посредника и гаранта в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Израиль, если он действительно хочет прочного мира, должен отказаться от экспансионистской политики. Любой шаг в направлении решения [палестинской проблемы], совершенный без создания палестинского государства, будет неполным. Путь к миру и спокойствию в нашем регионе лежит через создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы готовы взять на себя ответственность, в том числе в качестве гаранта и посредника этого процесса. Мы никогда не бросим своих палестинских братьев и сестер", - сказал Эрдоган.

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