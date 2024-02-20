Протестующие фермеры планируют въехать на тракторах в Афины

Протестующие фермеры планируют въехать во вторник на тракторах и автобусах в Афины в сопровождении машин полиции и провести массовый митинг в центре столицы с требованиями возмещения ущерба от стихийных бедствий, а также не облагаемого налогом горючего для сельхозтехники, низкого тарифа на электроэнергию и госсубсидий на развитие производства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческий телеканал ERT-news.

Британские власти поставили на Украину почти все имеющиеся на вооружении королевских ВС самоходные артиллерийские установки AS-90. Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Великобритания поставила почти все свои тяжелые артиллерийские установки AS-90 - те, что были [на вооружении] нашей группировки в Эстонии в состоянии боевой готовности. Мы также были щедрыми в вопросе боеприпасов, но оставили у себя запасы, которые необходимы нашим силам повышенной боеготовности. Более того, мы ускорили производство снарядов калибра 155 мм и стали закупать как можно большее количество снарядов калибра 152 мм и 122 мм по всему миру. Вклад Великобритании в артиллерию Украины не ограничивается нашими артиллерийскими запасами, а гораздо больше и составляет сотни тысяч боеприпасов", - сказал Хиппи, выступая в Палате общин британского парламента.

17 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что датские вооруженные силы уже передали Украине всю свою артиллерию, теперь странам Европы следует направить Киеву хранящиеся на складах боеприпасы.

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