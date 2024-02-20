Иран отверг обвинения США

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения США в том, что Тегеран якобы причастен к поставкам оружия йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы). Соответствующее письмо он направил председателю Совета Безопасности всемирной организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иран категорически отвергает эти необоснованные обвинения, рассматривая их лишь как предлог, который Соединенные Штаты используют для оправдания и легитимизации своих незаконных действий и военной агрессии в отношении Йемена", - приводит текст письма агентство Mehr. По словам Иравани, Тегеран "регулярно выступает за мирное урегулирование кризиса в Йемене путем дипломатии" и никогда не участвовал в деятельности, противоречащей резолюциям СБ ООН, включая продажу или передачу оружия.

Постпред Ирана при ООН, указывает Mehr, подготовил документ в ответ на обвинения США, озвученные в ходе заседания СБ ООН 14 февраля.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В январе представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов заявил, что, по мнению США, определенную роль в проведении движением "Ансар Аллах" атак на суда в Красном море сыграл Иран.

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