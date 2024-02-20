Хакан Фидан обсудит на G20 реформу совбеза ООН

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует обсудить в ходе своей поездки в Бразилию на мероприятия G20 реформу Совбеза ООН и ситуацию в секторе Газа, передает Day.Az.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Турции, отмечается, что на встрече глав МИД "Большой двадцатки" будет уделено особое внимание роли G20 в решении текущих международных проблем и реформе глобального управления.

Фидан планирует обратить внимание на продолжающиеся насилия и гуманитарную катастрофу в секторе Газа, а также поделиться взглядами Турции на реформирование глобальных управленческих платформ, включая Совет Безопасности ООН, с целью сделать их более демократичными и эффективными.

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