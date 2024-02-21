Британские ВМС сообщили о сложной ситуации у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о повышенной активности беспилотников у побережья Йемена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В UKMTO поступили сообщения о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов в 40 морских милях (около 74 км - прим.) к западу от Ходейды (Йемен). Судам рекомендуется сообщать в UKMTO о любой активности беспилотников и следовать инструкциям в отношении барражирующих боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в X.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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