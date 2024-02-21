В Швеции назвали угрозу номер один

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) назвала Россию "угрозой номер один" для королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает телеканал SVT.

"В докладе СЭПО (Säkerhetspolisen, SÄPO. - Прим.) выделяет "прежде всего Россию", а также Китай и Иран как представляющие наибольшую угрозу безопасности Швеции. Также отмечается, что три страны в той или иной степени сотрудничают друг с другом", - говорится в сообщении телеканала.

SVT сообщает, что, по данным Службы, иностранные державы могут все чаще использовать искусственный интеллект "как средство срыва чувствительных к безопасности шведских операций".

До этого в докладе "Мюнхенский индекс безопасности 2024", который был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности в преддверии этого мероприятия, сообщалось, что Россия больше не воспринимается жителями Германии как "угроза номер один" для немцев, на первые позиции вышли такие проблемы в ФРГ, как миграция и угроза со стороны радикального ислама.

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