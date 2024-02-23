Премьер Грузии отметил ослабление отношений Тбилиси и Вашингтона

Отношения Грузии и США, которые носят стратегический характер, за последние годы ослабли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

"Что касается США, то на протяжении лет было определенное ослабление, определенное проявление того, что интерес [со стороны США] был вроде как ослаблен в плане стратегического партнерства, что для нас было печальным развитием", - сказал Кобахидзе.

Он также добавил, что несколько лет уже не осуществляются визиты между странами на высоком уровне. Кроме того, уже восьмой год руководство республики не получало ни одного поздравительного письма от американской стороны. Ситуация плохая и в плане торгово-экономических связей. В частности, до сих пор нет прямых авиарейсов между Грузией и США, а также безвизового режима для граждан Грузии.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В 2016 году в Тбилиси был подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности.

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