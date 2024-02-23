Еврокомиссия разблокирует €137 млрд из бюджета ЕС для Польши

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе примет решение о выделении €137 млрд из бюджета Евросоюза (ЕС) для Польши. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Польше, которую транслируют службы ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На следующей неделе состав Еврокомиссии примет два решения по выделению европейских средств для Польши, которые пока были заблокированы. В результате республика получит €137 млрд из фонда Next Generation EU и Фонда единства", - отметила она.

Глава ЕК пояснила, что причиной подобного решения стали начатые в Польше "реформы по обеспечению независимости судебной системы".

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