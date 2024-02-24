Экс-канцлер Австрии обжалует приговор за ложные показания

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц уверен в своей невиновности и намерен обжаловать решение Земельного суда по уголовным делам Вены, приговорившего его к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я был оправдан по двум из трех пунктов обвинения и буду обжаловать решение суда по единственному пункту, в котором меня несправедливо признали виновным. Судебное разбирательство касалось того, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и основывалось на жалобе, поданной моими политическими оппонентами. Я по-прежнему настаиваю на том, что не делал этого, и уверен, что буду оправдан во второй инстанции", - написал Курц в X (ранее Twitter).

Ранее в пятницу судья Михаэль Радастич назначил экс-канцлеру наказание в виде восьми месяцев условного заключения за дачу ложных показаний в парламентском комитете, оправдав Курца по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG. Испытательный срок составит три года. Судья считает, что политик пытался скрыть обстоятельства назначения Шмида. При этом Радастич не нашел признаков нарушения закона во время утверждения доверенного лица в состав руководства OeBAG, отказавшись трактовать переписку экс-канцлера со Шмидом как политическую договоренность о назначении. Его также обвиняли в сговоре с партнерами по правящей коалиции с целью распределения постов в госкомпаниях.

Процесс над Курцем, возглавлявшим правительство Австрии с 2017 по 2021 год, начался 18 октября 2023 года. Прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией подозревала его в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования обстоятельств назначения руководства государственного инвестиционного холдинга OeBAG. Курц утверждал, что не влиял на процесс выбора руководства холдинга. Политику грозило до трех лет лишения свободы. Сторона защиты во время разбирательства требовала дать отвод судье Радастичу, сославшись на его необъективность из-за близких контактов с австрийским политиком Петером Пильцем, противником Курца. Радастич отрицал наличие дружеских отношений с Пильцем. Курц также обвинял сотрудников прокуратуры в выборочном использовании его переписки в чатах.

Приговор в отношении бывшего канцлера пока не вступил в силу.

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