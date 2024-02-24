https://news.day.az/world/1640092.html В МИД Швейцарии заявили, что ОБСЕ находится в тупике
В МИД Швейцарии заявили, что ОБСЕ находится в тупике
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в тупике, и ее выживание поставлено на карту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Говоря вам очень простыми словами, пришло время полностью переосмыслить архитектуру безопасности на нашем континенте, не больше и не меньше", - сказал Кассис.
Он назвал эту задачу очень сложной.
Кассис отметил на заседании комитета ОБСЕ, что организация "заблокирована".
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