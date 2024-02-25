Египет построит два лагеря для палестинских беженцев в Газе

В секторе Газа возведут два новых лагеря для перемещенных лиц. Гуманитарный проект реализует Египет. Такую информацию сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", передает Day.Az со ссылкой на Вести

По информации коллег, один будет располагаться в южной части анклава. Другой построят в центре сектора севернее Дер-эль-Балаха.

В настоящее время работы ведутся близ города Хан-Юнис. В нем разместят до четырех тысяч переселенцев. Лагерь планируют сдать в течение ближайшей недели", - добавили на телеканале.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает наступать. Сейчас израильские военные зачищают ранее указанный город Газы от ХАМАС. По палестинским бойцам наносят мощные удары с земли и воздуха.

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