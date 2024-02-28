Стало известно, почему принц Уильям завидует Гарри

Принц Уильям позавидовал успеху Гарри.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Page Six.

Британский журналист Роберт Джобсон в документальном фильме "Миссия принца Гарри: жизнь, семья и Игры непобежденных" заявил, что принц Уильям не рад успеху своего брата. По словам эксперта, старший сын короля Карла III позавидовал тому, что принц Гарри смог организовать "Игры непобежденных" - мультидисциплинарное соревнование, которое проводится в разных странах с 2014 года по инициативе герцога.

"Я думаю, что была некоторая зависть по поводу того, насколько хорошо все прошло. Я действительно считаю, что Уильям был удивлен тому успеху, тем деньгам, которые были вложены в это, и тому, сколько человек приняли в этом участие", - сказал Джобсон.

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