Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии после обнаружения у него инфекции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает на своем сайте норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на представителей семьи монарха.

По данным RT, 87-летний король находится в больнице, где получает всю необходимую помощь как от малайзийских, так и от норвежских медицинских работников.

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