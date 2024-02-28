Байден и Трамп побеждают на праймериз в Мичигане

После подсчета большинства голосов американские СМИ сообщают о победе президента США Джо Байдена на демократических праймериз и экс-президента Дональда Трампа - на республиканских в штате Мичиган, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным The Hill, по результатам подсчета 79% голосов на демократических праймериз в Мичигане побеждает Байден, за него проголосовали около 82% избирателей. При этом почти 13% не выбрали ни одного кандидата, и примерно по 3% проголосовали за политика и бизнесмена Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямсон.

Байден поблагодарил жителей Мичигана за их поддержку, отметив, что, "несмотря на этот прогресс, нам еще многое предстоит сделать".

На республиканских праймериз после подсчета 85% голосов лидирует Трамп. Экс-президент получил около 68% голосов, тогда как его ближайшая соперница, бывший постпред США при ООН Никки Хейли - около 27%. Примерно 3% не выбрали ни одного кандидата и около 1% проголосовали за уже выбывшего из избирательной гонки губернатора Флориды Рона Десантиса.

Трамп также поблагодарил избирателей, отметив, что результаты оказались гораздо лучше, чем он и его команда ожидали. Стоит отметить, что это не конец внутрипартийных выборов в Мичигане, в субботу в штате пройдут республиканские кокусы.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

В настоящее время праймериз проводятся гораздо чаще, чем кокусы. Они, как правило, характеризуются более высоким уровнем участия. Избиратели голосуют тайно с помощью бюллетеней.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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