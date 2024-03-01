НАТО об угрозе применения ядерного оружия Россией

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс в настоящий момент не видит непосредственной угрозы возможного применения Россией ядерного оружия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели ядерные угрозы со стороны российских лидеров, по крайней мере, с начала войны два года назад", - утверждал он в интервью испанской газете El País. "Мы не видим непосредственной угрозы применения Россией этого оружия", - добавил Джоанэ.

Что касается возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, замгенсека отметил: "Мы уже видели резкие заявления президента Трампа в начале его мандата, а затем он работал с НАТО". "США нужны все их союзники в Европе и остальном мире, - добавил Джоанэ. - И нам нужны США. Мы все нужны друг другу". "ЕС относительно слаб в обороне из-за отсутствия инвестиций на протяжении десятилетий, а также из-за фрагментации оборонного рынка, - добавил он. - НАТО является лучшим партнером ЕС, позволяющим избежать его фрагментации".

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