https://news.day.az/world/1641507.html Протестующие в Париже фермеры принесли сено к Триумфальной арке
Протестующие в Париже фермеры принесли сено к Триумфальной арке
Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" проводит акцию около Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства.
Как передает Day.Az, oб этом сообщается в соцсети X (ранее Twitter) на странице профсоюза.
"Сельская координация" отдает должное Триумфальной арке для того, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство", - сказано в сообщении.
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