Протестующие в Париже фермеры принесли сено к Триумфальной арке

Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" проводит акцию около Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства.

Как передает Day.Az, oб этом сообщается в соцсети X (ранее Twitter) на странице профсоюза.

"Сельская координация" отдает должное Триумфальной арке для того, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство", - сказано в сообщении.

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