Момент взрыва беспилотника в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 2 марта беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, БПЛА врезался в один из жилых домов, однако повреждения получили два здания. По двору разбросаны осколки. Также загорелись некоторые части зданий, а в каких-то квартирах начался пожар.

Уточняется, что на место происшествия следуют сотрудники экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет.

Из-за атаки беспилотника были повреждены, как минимум, пять квартир. Оба здания были обесточены.

Представляем вашему вниманию момент взрыва беспилотника а также видео последствия взрыва: