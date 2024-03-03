Глобальное загрязнение углекислым газом достигло рекордного уровня

В 2023 году глобальное загрязнение углекислым газом от энергетики достигло рекордного уровня, отчасти из-за увеличения использования ископаемого топлива в странах, где в результате засухи было ограничено производство гидроэлектроэнергии.

Как сообщает Day.Az, согласно последнему отчету Международного энергетического агентства (МЭА), по мнению ученых, для достижения целей по ограничению глобального повышения температуры и предотвращению стремительно происходящих изменений климата в ближайшие годы потребуется резкое сокращение выбросов углекислого газа, главным образом от сжигания ископаемого топлива.

"Выбросы CO2 не только не сокращаются быстро, как это требуется для достижения глобальных климатических целей, изложенных в Парижском соглашении, но и достигли нового рекордного уровня", - отмечается в отчете МЭА.

Согласно анализу МЭА, в 2023 году мировые выбросы, возникающие в процессе выработки энергии, увеличившись на 410 млн метрических тонн или на 1,1 проц, достигли 37,4 млрд метрических тонн. При этом в прошлом году объем выбросов мог бы достичь еще меньших показателей, если бы аномально сильная засуха, наблюдаемая в некоторых регионах планеты, не повлияла на работу ГЭС.

Глобальное распространение чистых технологий, таких как ветровая и солнечная энергия, электрические транспортные средства, помогло снизить темпы роста выбросов.

Согласно отчету, выбросы, возникающие в процессе выработки энергии, в США сократились на 4,1 проц, при этом основная часть сокращения приходится на электроэнергетический сектор.

В Европейском Союзе выбросы от энергии в прошлом году сократились почти на 9 проц, что было вызвано ростом производства возобновляемой энергии и спадом в производстве угольной и газовой энергии.

В Китае выбросы от энергии выросли на 5,2 проц, при этом спрос на энергию растет по мере того, как страна восстанавливается после ограничений, вызванных COVID-19, говорится в отчете.

Однако, по данным МЭА, на долю Китая в 2023 году также пришлось около 60 проц мирового производства солнечных, ветровых электромобилей и электромобилей.

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