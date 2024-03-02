Армяне пытаются затравить российского блогера за правду о долме

Публикация российского блогера Алексея Иванова (@aleksey_mercedes) о действующей в Азербайджане компании по продаже автомобилей была воспринята с недовольством армянскими подписчиками.

Как сообщает Day.Az, это вызвано тем, что в снятом им видеоролике о компании "Carpax" блогер подчеркнул, что долма - азербайджанское блюдо. Армянские подписчики раскритиковали блогера, написав к посту различные комментарии. Однако азербайджанские пользователи соцсетей не остались равнодушными к теме и заявили, что блогер прав.

Алексей Иванов, раньше занимавшийся торговлей автомобилями, сейчас является одним из самых популярных блогеров в СНГ. За его постами о различных автомобилях и компаниях следят десятки тысяч автолюбителей.

Отметим, что действующая в Баку компания "Carpax" заказывает автомобили из Германии в Азербайджан. Компания имеет прочные партнерские отношения с официальными дилерами в странах Евросоюза и доступ к автомобильным складам.

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