https://news.day.az/world/1641971.html На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, сработали в третий раз с начала дня в северной части Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали в Манаре на севере Израиля", - говорится в оповещении.
В предыдущий раз армейская пресс-служба информировала об объявлении воздушной тревоги в северных районах страны полтора часа назад.
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