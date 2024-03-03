На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, сработали в третий раз с начала дня в северной части Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в Манаре на севере Израиля", - говорится в оповещении.

В предыдущий раз армейская пресс-служба информировала об объявлении воздушной тревоги в северных районах страны полтора часа назад.

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