Армения говорит "Миру" нет

Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с банками в Армении, Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением банка "ВТБ Армения".

"Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. Однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно", - сказали в пресс-службе НСПК.

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11:37

Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя "ВТБ Армения" и источник на российском платежном рынке.

"Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ). Об этом газете рассказал представитель "ВТБ Армения"", - говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас карты "Мир" работают в Армении и принимаются местными банками.

"О скором прекращении работы карт "Мир" в большинстве банков страны также говорит источник изданию на российском платежном рынке", - сообщает издание.

По данным СМИ, основные операции останутся доступны в "ВТБ Армения" для держателей карт "Мир". Среди них - снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки.

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