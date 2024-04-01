Очередную поломку двигателя назвали проклятием самолетов Boeing

Самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за неисправности. Журналисты издания Daily Mail назвали очередную поломку проклятием компании Boeing, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лайнер следовал из Сан-Франциско в Париж, но приземлился в Денвере после того, как пилоты сообщили о проблеме с двигателем. Аварийные службы в аэропорту привели в состояние готовности, однако помощь спасателей не понадобилась.

Boeing 777 приземлился благополучно, никто из 273 пассажиров и 12 членов экипажа не пострадал. Федеральное агентство гражданской авиации США сообщило, что проведет расследование аварийной посадки.

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