Южная Корея расширила антироссийские санкции

Южная Корея ввела самостоятельные санкции в отношении двух российских организаций и двух граждан Российской Федерации, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.

Как передает Day.Az со слсылкой на Gazeta.ru, oб этом заявило министерство иностранных дел Южной Кореи.

"Южная Корея решила ввести санкции против двух организаций из России и двух российских граждан, которые связаны с ядерной и ракетной программами Северной Кореи", - отмечает агентство.

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