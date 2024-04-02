https://news.day.az/world/1648813.html Южная Корея расширила антироссийские санкции
Южная Корея расширила антироссийские санкции
Южная Корея ввела самостоятельные санкции в отношении двух российских организаций и двух граждан Российской Федерации, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.
Как передает Day.Az со слсылкой на Gazeta.ru, oб этом заявило министерство иностранных дел Южной Кореи.
"Южная Корея решила ввести санкции против двух организаций из России и двух российских граждан, которые связаны с ядерной и ракетной программами Северной Кореи", - отмечает агентство.
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