Раиси обещает ответить Израилю

Удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске не останется без ответа. Об этом заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сионистский режим из-за своих неоднократных неудач и поражений <...> использует слепой террор, но он должен знать, что никогда не достигнет своих злосчастных целей с помощью таких бесчеловечных действий <...>, и это трусливое преступление не останется без ответа", - приводятся слова Раиси в заявлении на сайте его администрации.

Иранский президент "осудил бесчеловечное нападение, которое стало явным нарушением международного права". Раиси отметил, что погибшие в результате удара генералы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими присутствовали в Дамаске в качестве старших военных советников и теперь "с честью присоединились к сонму мучеников". Президент также выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки.

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