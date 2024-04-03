Польские фермеры провели ночь у минсельхоза, ожидая премьер-министра

Польские фермеры провели ночь у министерства сельского хозяйства Польши, протестующие аграрии ожидают премьер-министра страны Дональда Туска. Как передает Day.Az, об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.

"Выводы после ночи одни и те же, что и после минувшего дня. Ждем премьер-министра. Ничего не решено, ничего не согласовано", - заявил радиостанции глава профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность" Томаш Обшаньский.

Обшаньский также заявил, что, по его мнению, глава польского правительства "неохотно принимает людей", которые зарабатывают на жизнь сельским хозяйством. "Мы воспринимаем это как удар по фермерам, удар по всему аграрному сектору, у которого огромные проблемы, и правительство абсолютно ничего с этим не делает", - добавил он.

Отмечается, что в здании минсельхоза "ночевали" 12 человек. Переговоры польских аграриев с заместителем министра Михалом Колодзейчаком продолжались до поздней ночи, однако, как сообщает радио, не принесли ожидаемых результатов.

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