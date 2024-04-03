Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az.

"Миссия ЕС в Армении усилиями западников превращается, по существу, в миссию НАТО. Ради демонстрации некой востребованности блока лидеры стран членов нагнетают антироссийскую истерику, призывают готовиться к военному конфликту с нашей страной, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс на фоне очевидных экономических проблем", - сказала Захарова.

Ранее Захарова порекомендовала Армении вспомнить о том, куда США заводили своих ближайших союзников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!