Иран захватил судно израильского бизнесмена

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

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Подробности происшествия пока не известны.

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