https://news.day.az/world/1651759.html Иран захватил судно израильского бизнесмена
В больнице "Аль-Шифа" после вывода израильских сил нашли десятки тел
Иран захватил судно израильского бизнесмена
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе.
Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.
В больнице "Аль-Шифа" после вывода израильских сил нашли десятки тел
Подробности происшествия пока не известны.
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