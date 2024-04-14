Генсек ООН заявил, что мир не может позволить себе еще одной войны

Мировое сообщество не может позволить себе еще одной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с атакой Ирана на Израиль.

"Я глубоко встревожен реальной угрозой разрушительной эскалации в регионе. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать любых действий, которые могли бы привести к масштабным военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке, - говорится в сообщении. - Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны".

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