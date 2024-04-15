Великобритания хочет отправить своих нелегалов в Армению

Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы британского МИД, диалог по этому вопросу ведется с Арменией, Ботсваной, Кот-д'Ивуаром и Коста-Рикой.

По данным издания, именно с этими четырьмя странами Лондон рассчитывает заключить аналог соглашения, ранее достигнутого между Великобританией и Руандой. Поднимался также вопрос о возможном сотрудничестве с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в МИД королевства полагают, что власти этих стран будут не сильно в нем заинтересованы. Существует резервный список государств Африки, включая Анголу, Кабо-Верде, Танзанию, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне, с которыми британская сторона может начать диалог. Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос.

Как подчеркивает газета, технические переговоры с Ереваном Лондон начал в сентябре прошлого года, когда замглавы МИД королевства Лео Докерти посетил Армению с визитом. Сообщается, что армянские власти наблюдают за развитием ситуации вокруг Руанды после того, как британский парламент проголосовал за новый закон. Соглашение между Лондоном и Кигали предполагает, что высланные из королевства нелегалы смогут просить его в Руанде, а также подразумевает исключение возможности высылки мигрантов в родные страны, где им может грозить опасность.

Издание напомнило, что Великобритания уже полтора года ищет страны, которые были бы готовы принимать нелегальных мигрантов, высылаемых из королевства. Премьер-министр страны Риши Сунак рассчитывал еще прошлой осенью заключить соответствующие соглашения, однако переговоры застопорились, так как британским властям пока не удалось отправить ни одного нелегала в Руанду.

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