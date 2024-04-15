Армянский депутат устроил драку в автобусе

Депутат правящей партии Армении устроил драку в автобусе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, депутат правящей партии Армении "Гражданский договор" Акоп Асланян вступил в потасовку с гражданином из-за критики в свой адрес.

После словесной перепалки и взаимных оскорблений Асланян выбил из рук мужчины телефон.

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