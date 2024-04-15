https://news.day.az/world/1652236.html Хакан Фидан обсудил с генсеком ООН последние события в регионе
Хакан Фидан обсудил с генсеком ООН последние события в регионе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены последние события в регионе и ситуация в секторе Газа, кипрский вопрос и безопасность судоходства в Черном море.
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