Хакан Фидан обсудил с генсеком ООН последние события в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены последние события в регионе и ситуация в секторе Газа, кипрский вопрос и безопасность судоходства в Черном море.

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