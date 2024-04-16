Брюссель вновь запускает план союза рынков капитала для финансирования обороны

Евросоюз решил возродить план "Союз рынков капитала" (CMU) с целью получения сотен миллиардов евро на ускоренное наращивание оборонного потенциала блока, доведения минимального уровня военных расходов стран-членов до 2% ВВП. Об этом сообщила газета Financial Times, которая ознакомилась с проектом документа, подготовленного для внеочередного саммита ЕС (17-18 апреля), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, "переосмыслить давно зашедшую в тупик интеграцию финансовых рынков Европы" Брюссель заставили необходимость быстрого перевооружения сообщества в связи с конфликтом на Украине, стремление перейти к зеленой экономике и опасения отстать от США и Китая. Создание CMU, впервые предложенное почти 10 лет назад, застопорилось из-за сопротивления целого ряда стран-членов передаче дополнительных полномочий Брюсселю.

"Нам нужны огромные суммы денег", - заявила FT член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс. "Госбюджета стран-членов недостаточно, поэтому нам необходимо мобилизовать частный капитал", - уточнила она. По оценке Европейского центрального банка, только для достижения целевого показателя военных расходов НАТО в 2% ВВП ЕС необходимо изыскивать ежегодно €75 млрд.

Возрождение CMU произошло после призывов канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона на мартовском саммите ускорить решение этого вопроса на самом высоком уровне. Ранее этим занимались министры финансов, которые, как сообщил изданию дипломат ЕС, "были не готовы идти на компромисс". Теперь трудный выбор "придется сделать лидерам стран блока", добавил он.

Разногласия стран-членов

Одним из наиболее спорных остается вопрос о контроле над финансовыми рынками. Некоторые страны, в том числе Франция и Нидерланды, настаивают на том, чтобы регулятору ЕС - ESMA (European Securities and Markets Authority) - были предоставлены полномочия осуществлять непосредственный надзор за финансовыми учреждениями в Европе.

При этом Париж настаивает на более амбициозной модели, которая поставила бы торговые платформы, клиринговые палаты и управляющих активами под прямой надзор ESMA в случае добровольного их согласия.

Однако Берлин выступает против подобного централизованного контроля на том основании, что это обернется дополнительными расходами для банков и других участников рынка.

Военные приготовления

Наращивание военного потенциала стран ЕС происходит на фоне конфликта на Украине. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО назвали Россию "самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности" и утвердили первый со времен окончания холодной войны оборонный план на случай конфликта с РФ, который предусматривает перевод под командование альянса соединений численностью до 300 тыс. человек в высокой степени готовности. Там же было принято обязательство довести минимальный уровень военных расходов стран блока до 2% ВВП, нарастить силы противовоздушной и противоракетной обороны.

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