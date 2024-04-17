В Сербии заявили еще об одном «гвозде в крышку гроба» международного права

Бывший министр обороны Сербии Милош Вучевич оценил приглашение Косово в Совет Европы. Об этом сообщает издание "Политика", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, происходившее накануне в Страсбурге - это продолжение "фестиваля лицемерия и еще один гвоздь в гроб" международного публичного права и всех стандартов, которые должны были соблюдаться.

Вучевич добавил, что сербская сторона планирует оспаривать решение о приглашении Косово в Совет Европы с помощью "аргументов, фактов, права, морали и веры в себя".

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