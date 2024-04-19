Задержан мужчина, угрожавший взорвать себя в здании консульства Ирана в Париже

Мужчина, проникший в консульство Ирана в Париже, задержан.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

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16:28

Неизвестный мужчина с поясом смертника пробрался в здание консульства Ирана в Париже и угрожает взорвать его.

Как передает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространили европейские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

"В настоящее время мужчина скрывается в здании иранского консульства в 16-м округе Парижа. Надев пояс со взрывчаткой, он угрожает активировать его", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве меры безопасности полиция оцепила территорию.

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