Задержан мужчина, угрожавший взорвать себя в здании консульства Ирана в Париже - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Мужчина, проникший в консульство Ирана в Париже, задержан.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
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16:28
Неизвестный мужчина с поясом смертника пробрался в здание консульства Ирана в Париже и угрожает взорвать его.
Как передает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространили европейские СМИ со ссылкой на источники в полиции.
"В настоящее время мужчина скрывается в здании иранского консульства в 16-м округе Парижа. Надев пояс со взрывчаткой, он угрожает активировать его", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве меры безопасности полиция оцепила территорию.
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