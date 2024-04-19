Генсек ООН призвал Иран и Израиль к спокойствию

Генсек ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что круг ответных ударов на Ближнем Востоке необходимо прекратить, международное сообщество должно работать над тем, чтобы не допустить такого развития ситуации, которое повлечет опасные последствия для региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном среди журналистов официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь вновь подтверждает, что настало время прекратить опасный цикл ответных ударов на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь осуждает любые акты возмездия и призывает международное сообщество работать сообща, чтобы предотвратить любое развитие ситуации, которое может привести к разрушительным последствиям в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении.

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