Илон Маск отложил поездку в Индию

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отложил запланированную на 21-22 апреля поездку в Индию. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2023 году американский предприниматель предложил правительству Индии разместить в стране производство автомобилей Tesla. 12 апреля бизнесмен сообщил, что посетит Индию и проведет встречу с премьер-министром Нарендрой Моди. Отмечается, что Маск собирался обсудить с ним ускорение запуска в Индии услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink, инвестиции в Южноазиатскую республику на сумму около $2 млрд и строительство завода по совместному выпуску электромобилей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!