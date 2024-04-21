В Японии разбились два военных вертолета
Один человек погиб, семь пропали без вести при крушении военных вертолетов в Японии. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Японии Минору Кихара, передает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Невозможно жалко", - сказал глава ведомства.
Министр уточнил, что вероятной причиной крушения стало столкновение двух боевых машин. По его словам, в ходе поисковой операции уже удалось найти бортовой самописец.
Два вертолета SH60K (Mitsubishi) направили на учебное патрулирование в районе островов Идзу, но скоро они перестали выходить на связь. На борту каждой из боевых машин находились четыре члена экипажа.
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