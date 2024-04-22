Король Карл III появился на церковной службе на фоне борьбы с раком

Короля Великобритании Карла III заметили на публике. Фотографии опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az.

75-летний Карл III вместе со своей 76-летней женой, королевой Камиллой, посетил церковную службу в Крэти Кирк. Папарацци засняли супругов, когда они сидели в автомобиле. Члены королевской семьи улыбались и махали фотографам.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил свои публичные обязанности. Однако 31 марта король принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Он появился на публике вместе со своей женой.

На прошлой неделе стало известно, что младший сын Карла III, принц Гарри, разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства герцога Сассекского являются США. Таким образом принц Гарри опроверг слухи о возможном примирении с членами королевской семьи и возвращении в Великобританию, которую еще в 2020 году называл своим домом.

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