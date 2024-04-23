Французскому журналисту закрыли въезд в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну журналисту армянского происхождения из Франции Лео Николяну. Николян объявил голодовку прямо в аэропорту "Звартноц".

Как передает Day.Az, его видеообращение было распространено армянскими СМИ.

"Я не уеду из Армении, я прямо здесь, в отделе паспортного досмотра аэропорта "Звартноц", объявляю голодовку. Без предъявления решения, без обоснования мне запретили въезд на родину. Может быть, потому, что я освещал события в Воскепаре (Аскипара - прим. ред.)", - отметил Николян в своем видеообращении.

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