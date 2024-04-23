Президент Фонда тюркской культуры встретилась с послом ООН - ФОТО
21 апреля 2024 года президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова встретилась с генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Turkicworld, встреча стала важной частью официального визита Раимкуловой в Швейцарию, где она приняла участие в мероприятиях "Тюркской недели в Женеве", организованных Организацией тюркских государств (ОТГ).
В ходе встречи были обсуждены дальнейшие планы фонда, подчеркнуто международное культурное сотрудничество.
Актоты Раимкулова отметила, что фонд заинтересован в партнерстве с ООН для содействия межцивилизационному взаимопониманию путем демонстрации культурного богатства тюркского мира.
Татьяна Валовая оценила усилия фонда по подчеркиванию культурного разнообразия с помощью культурной дипломатии.
Расширяющееся сотрудничество между фондом и ЮНЕСКО в области выдвижения трансграничных номинаций объектов культурного наследия тюркских народов в список международного наследия и празднования таких важных дат, как 950-летие Диван лугат ат-турк (свод тюркских слов), было положительно оценено.
Стороны договорились продолжить контакты в направлении изучения новых возможностей для расширения сотрудничества.
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