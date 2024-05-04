США обеспокоены планами Китая по созданию плавучих АЭС

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что КНР разрабатывает плавучие атомные электростанции (АЭС) и якобы намерена использовать их в военных целях в Южно-Китайском море (ЮКМ). Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным американских чиновников, Китай достиг определенного прогресса за последние десятилетия в разработке подобных АЭС. Собеседники издания указали, что КНР сможет ввести их в эксплуатацию, вероятно, только через несколько лет. Однако в США уже опасаются, что появление подобных объектов инфраструктуры приведет к росту напряженности в Южно-Китайском море, поскольку Китай якобы намерен использовать их в военных целях.

"Возможность использования Китаем плавучих АЭС может оказать влияние на все страны региона", - сказал глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Джон Акилино, чьи слова приводит издание.

"Мы обеспокоены тем, что по мере приближения начала эксплуатации этих АЭС будет расти вероятность их применения в целях, противоречащих национальной безопасности США и региона в целом", - отметил в свою очередь неназванный представитель Госдепартамента. "Есть также важные вопросы, связанные с реализацией действующих рамок ядерной безопасности, которые предстоит решить", - добавил чиновник.

Как сообщает издание, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в этом году встретились с разработчиками плавучих АЭС, чтобы "познакомить их со стандартами безопасности, связанными с транспортировкой ядерных материалов". В частности, агентство обеспокоено тем, что на данный момент нет "надежной нормативно-правовой базы, которая регулировала бы внедрение подобных технологий.

КНР несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. США утверждают, что действия Китая в ЮКМ могут привести к непредвиденным последствиям.

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