Сын напавшего на Роберта Фицо мужчины прокомментировал случившееся

Сын мужчины, напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прокомментировал случившееся. Его слова приводит издание Aktuality, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я понятия не имею, что имел в виду отец, что он планировал, почему это произошло", - отметил сын 71-летнего стрелка.

На вопрос, была ли у напавшего ненависть к Фицо, сын не ответил. "Я вам вот что скажу - он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать об этом", - сказал он.

Он добавил, что мужчина никогда не говорил о покушении на политика. Сын также отрицал, что его отец был пациентом психиатрической больницы. "Может быть, произошло какое-то короткое замыкание, я не знаю. Он настойчивый человек, но это не значит, что ему нужно иметь дело с психиатром или что-то в этом роде", - добавил родственник напавшего.

Сын стрелка также подтвердил, что у его отца было разрешение на владение оружием.

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