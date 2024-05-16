В правящей партии Грузии заявили о попытках извне устроить в стране революцию

Генеральный секретарь правящей партии Грузии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что извне пытаются устроить в стране переворот, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Извне, конечно же, есть попытки, чтобы в стране произошел переворот, революция", - сказал Каладзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

Он отметил, что "прибывшие в Тбилиси главы МИД Литвы, Эстонии, Латвии и Исландии пошли прямо на митинг оппозиции", который проходит перед зданием грузинского парламента.

"Это попытка разжигания поляризации в стране. (...) Все нужно называть своими именами", - сказал Каладзе.

При этом он выразил уверенность, что никаких "майданов" в Грузии не будет.

Комментируя заявления со стороны представителей стран Евросоюза или США о возможных санкциях в связи с принятием грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", он заявил, что "власти Грузии не боятся санкций".

"Еще раз скажу, что никто меня не убедит в том, что прозрачность может быть плохо", - добавил он.

Каладзе, говоря о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", подчеркнул, что Грузия защищает свой суверенитет.

"Мы прямо сказали, что хотим уменьшить иностранное влияние. (...) Государственность нашей страны должна укрепляться", - заявил Каладзе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!