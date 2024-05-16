В штабе Байдена отвергли идею Трампа о проведении третьего раунда дебатов 2 октября

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена отверг идею его политического оппонента Дональда Трампа о проведении третьего раунда теледебатов, помимо двух согласованных ранее. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на председателя штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social предложил провести третий раунд дебатов на площадке телеканала Fox News 2 октября. Как пишет AP, в ответ на это глава штаба Байдена заявила, что Трамп "славится тем, что играет в игры с дебатами, жалуется на правила, нарушает их, отказывается от участия в последний момент или вовсе не приходит" на них.

"Никаких больше игр. Довольно хаоса, хватит дебатов о дебатах. Мы увидимся с Дональдом Трампом 27 июня в Атланте (штат Джорджия - прим. ТАСС), если он явится", - приводит AP ее слова.

В среду Байден и Трамп выразили согласие на проведение теледебатов 27 июня на площадке телекомпании CNN. Позднее Байден заявил, что дал свое согласие также на проведение дебатов на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Трамп подтвердил, что примет в них участие.

Байден и Трамп уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Кандидатуру Байдена демократы, как ожидается, утвердят на своем съезде в Чикаго 19-22 августа.

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