В Финляндии усилят меры безопасности после нападения на премьера Словакии

Меры безопасности в Финляндии будут ужесточены после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом в интервью общественному вещателю Yle заявил глава финского кабмина Петтери Орпо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, время сейчас такое, что мы все должны готовиться к худшему. Общая готовность и бдительность повышаются во всей Европе и, конечно, в Финляндии", - сказал Орпо.

Слова сочувствия в связи с инцидентом с Фицо выразили в социальных сетях как Орпо, так и президент Финляндии Александер Стубб и другие политики.

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова. По имеющимся данным, он был ранен в грудь, живот и конечность. Его состояние оценивается медиками как тяжелое. Стрелявший задержан, по данным СМИ, это писатель из города Левице Юрай Цинтула, придерживающийся либеральных взглядов.

Фицо стал премьер-министром Словакии 25 октября 2023 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!