Франция посылает в Новую Каледонию еще 1000 жандармов
Франция увеличит количество отправляемых в Новую Каледонию жандармов еще на 1000 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на местную газету La Voux du Nord, об этом заявил премьер-министр Габриэль Атталь после заседания Совета обороны.
Он отметил, что перед жандармами поставлена задача предотвратить массовые беспорядки и контролировать ситуацию в регионе.
Министр заявил, что ситуация в регионе крайне напряженная, и заявил, что организаторы будут строго наказаны.
Правительство Франции заявило, что в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек, а около 200 протестующих задержаны.
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